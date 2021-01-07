Balıkesir'de jandarma 20 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma 20 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma il genelinde yaptığı operasyonlarda 20 şüpheli sahsı yakaladı.

Balıkesir'de jandarma il genelinde yaptığı operasyonlarda 20 şüpheli sahsı yakaladı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül İlçesi, Ayvalık İlçesi, Burhaniye İlçesi, Edremit İlçesi, Gömeç İlçesi, Gönen İlçesi, Karesi İlçesi, Manyas İlçesi, Savaştepe İlçesi ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında 20 aranan şahıs yakalandı. - BALIKESİR

Son Dakika

Avrupa'nın gündemindeki Ozan Tufan'ın menajeri: Henüz bize resmi bir teklif gelmedi

Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil

Çifte cinayet suçlamasıyla 2 kez müebbeti istenen şahıs beraat edince, adliye bahçesi karıştı

Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü

Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu

DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor

Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı