Balıkesir'de jandarma 24 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 24 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Edremit, Erdek, Havran, Karesi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde yaptığı çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 24 aranan şahsı yakalarken 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 10 fişek ele geçirdi. - BALIKESİR