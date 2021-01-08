Balıkesir'de jandarma 29 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları güvenlik ve asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 29 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 07 Ocak 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında;

Bandırma İlçesinde 4 aranan şahıs, Bigadiç'te 1 aranan şahıs, Burhaniye'de 1 aranan şahıs, Edremit ilçesinde 1 bıçak, Gömeç'te 5 aranan şahıs, İvrindi'de 10 aranan şahıs, Karesi'de 4 aranan şahıs, Kepsut'ta 2 aranan şahıs, Manyas'ta 1 aranan şahıs ve Susurluk ilçesinde de 1 aranan şahıs olmak üzere 29 aranan şahıs yakalanırken, 1 bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR