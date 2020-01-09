Balıkesir'de jandarma 57 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de jandarma 57 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma 57 aranan şahsı yakaladı

26 dakika önce

Balıkesir'de Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde son bir haftada yaptığı operasyonlarda 57 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir'de jandarma 57 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde son bir haftada yaptığı operasyonlarda 57 aranan şahsı yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son 1 hafta içinde "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik icra edilen Önleyici Kolluk Faaliyetleri esnasında;16 bin 80 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 57 şahıs yakaladı. Jandarmanın bu faaliyetler esnasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 6 adet muhtelif çapta fişek ele geçirilmiş, yakalanan aranan şahıslar Adli makamlara sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:51 Kaynak: İHA
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