Balıkesir'de jandarma 7 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma 7 aranan şahsı yakaladı
17.02.2021 18:45
Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 aranan şüpheliyi yakalarken, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 10 fişek ele geçirdi.
Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 aranan şüpheliyi yakalarken, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 10 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinde 16 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında 7 arana şahsı yakalanırken, 2 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi. - BALIKESİR
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