Balıkesir'de jandarma 7 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 aranan şüpheliyi yakalarken, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 10 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinde 16 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında 7 arana şahsı yakalanırken, 2 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi. - BALIKESİR