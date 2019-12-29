Balıkesir'de jandarma aranan 27 kişiyi yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de jandarma aranan 27 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma aranan 27 kişiyi yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri 563 personelin katılımı ile huzur ve güven operasyonu düzenledi.

Balıkesir'de jandarma aranan 27 kişiyi yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri 563 personelin katılımı ile huzur ve güven operasyonu düzenledi. Balıkesir il genelinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, başta asayiş, trafik, terör, kaçakçılık ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahıslar ve araçların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla 168 unsur, 3 dedektör köpek ve 563 personelin katılımı ile 4 aşamalı olarak "Türkiye Huzur ve Güven (Tütün ve Alkollü İçkilere Yönelik)" uygulaması kapsamında 649 umuma açık yer ve 144 metruk binada yapılan uygulama neticesinde, 13 bin 645 şahıs sorgulanmış, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 27 şahıs yakalanmış olup bu şahıslardan 4'ü gözaltına alınmış, 23 şahsa adli ve idari işlem yapılarak, 5 bin 286 TL idari para cezası uygulandı. 3 umuma açık eğlence mekanına 3 bin 400 idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri trafik uygulamasında 4 bin 395 araç kontrol ederek, 39 aracı trafikten men edildi ve 98 araca 46 bin 747 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonlar sırasında 5 av tüfeği, 2 mermi veya fişek, 12 litre kaçak içki, 2 bin 500 adet makaron, 37 kg kaçak tütün, 3 adet dedektör, 2 adet kazma, 1 adet çapa, 32 adet kalem pil, 4 ster odun ele geçirildi.

(İHA)

Balıkesir, Jandarma, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
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