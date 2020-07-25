Balıkesir'de jandarma aranan 75 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma aranan 75 kişiyi yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde çeşitli suçlardan aran 75 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde çeşitli suçlardan aran 75 kişiyi yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde 24 bin 204 kişi sorgulanırken, Ayvalık ilçesinde 18, Balya ilçesinde 3, Bandırma ilçesinde 2, Burhaniye ilçesinde 7, Edremit ilçesinde 18, Erdek ilçesinde 2, Gömeç ilçesinde 2, Gönen ilçesinde 3, İvrindi ilçesinde 3, Karesi ilçesinde 8, Kepsut ilçesinde 2, Manyas ilçesinde 1, Marmara ilçesinde 1, Savaştepe ilçesinde 1 ve Susurluk ilçesinde 4 kişi olmak üzeri arama kaydı bulunan 75 kişi yakalandı. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:53

Kaynak: İHA

Son Dakika

Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor

Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu

Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti

Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak

Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur

Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor

100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı

69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı

Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık

Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı

Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz

1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü

Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi