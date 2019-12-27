Balıkesir'de jandarma asayiş uygulaması yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de jandarma asayiş uygulaması yaptı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma asayiş uygulaması yaptı

6 saat önce

Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 343 kişi yakalandı.

Balıkesir'de jandarma asayiş uygulaması yaptı, System.String[]

Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 343 kişi yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde uygulama yaptı. İki gün süren çalışmalarda 95 bin 577 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 343 kişi yakalandı.

Kontrollerde 76 bin 354 araç kontrol edildi, bin 992 araca 903 bin 485 lira ceza uygulandı. Uygulamalarda 823 aracın trafikten men edilirken, 11 ruhsatsız tabanca, 22 av tüfeği, 98 fişek ve 8 kesici alet ele geçirildi.

Öte yandan, 483 gram esrar, 47 uyarıcı hap, 1 kilo skunk, 102 gram kokain, 10 gram bonzai, 809 bin 20 kaçak sigara, 752 kilo tütün, 2 bin 773 litre kaçak içkiye el konuldu.

Uygulamada kapsamında 16 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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