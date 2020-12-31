Balıkesir'de jandarma ekipleri 18 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri yılbaşı öncesi yaptığı asayiş uygulamasında 18 aranan şahsı yakalarken, 1ateşli silah, 16 fişek ve 121 kilo çalıntı zeytin ele geçirdi.

Bandırma ilçesinde 6 aranan şahıs, Burhaniye'de 1 aranan şahıs, Edremit ilçesinde 5 aranan şahıs, 1 adet av tüfeği, 16 fişek ve 121 kilo çalıntı zeytin, İvrindi ilçesinde 2 aranan şahıs, Karesi ilçesinde 3 aranan şahıs ve Kepsut ilçesinde 1 aranan şahsı yakalanırken, toplam 18 aranan şahıs, 1 ruhsatsız av tüfeği, 16 fişek ve 121 kilo çalıntı zeytin ele geçirildi. - BALIKESİR