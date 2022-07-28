Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları

28.07.2022 15:59
Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 'Huzur' operasyonlarında asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli şahsı yakalarken, Jandarma Trafik ekipleri de il genelinde traktör ve motosiklet sürücülerini denetledi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 'Huzur' operasyonlarında asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli şahsı yakalarken, Jandarma Trafik ekipleri de il genelinde traktör ve motosiklet sürücülerini denetledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde genel güvenlik, asayiş ve trafik denetimleri dahilinde Ayvalık, Altıeylül, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Kepsut, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalarken, 1 adet ruhsatsız tabanca,6 adet ruhsatsız tabanca fişeği ele geçirdi.

Jandarma Trafik ekiplerinin il genelinde yaptıkları "Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Araçlarına Yönelik Denetim faaliyeti " çalışmalarında yapılan denetimler sonucunda bin 390 motosiklet veya Motorlu Bisiklet kontrol edilmiş, 83 motosiklet veya Motorlu Bisiklet sürücüsüne 77 bin 433 TL idari para cezası uygulanırken, 25 motosiklet trafikten men edildi.

Jandarma Trafik ekipleri "Traktör/ROPS Denetimi" faaliyeti icra etti. Yapılan denetimler sonucunda 211 traktör kontrol edilmiş, 5 traktör sürücüsüne bin 754 TL idari para cezası uygulanırken, 2 traktör trafikten men edildi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen 6 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen 6 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı Balıkesir'de huzur operasyonu Balıkesir'de huzur operasyonu
Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda sektöründe çalıştığı zaman tanıdığı Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:05:48. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement