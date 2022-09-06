Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu

06.09.2022 17:49
Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında toplam 65 şahsı gözaltına alırken, çok miktarda silah, mühimmat, kaçak alkol ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında toplam 65 şahsı gözaltına alırken, çok miktarda silah, mühimmat, kaçak alkol ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 15 bin 560 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 gram metamfetamin, 2 kilo 401 gram kubar esrar, 88 kök kenevir, 2 adet av tüfeği, 55 adet av tüfeği fişeği, 73 litre kaçak içki, 20 litre etil alkol, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi ve olaylarla ilgili olarak 23 şüpheli yakalandı.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Burhaniye, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Edremit, Gönen, Karesi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs yakalanırken, 1 adet tabanca ve 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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