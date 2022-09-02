Balıkesir'de jandarmadan 14 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına alırken, yapılan aramalarda da 4 adet ateşli silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi ve Savaştepe ilçelerinde yaptığı çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalanırken, 3 adet tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR