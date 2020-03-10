Balıkesir'de jandarma ekiplerinden aranan 50 kişiye operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de jandarma ekiplerinden aranan 50 kişiye operasyon - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekiplerinden aranan 50 kişiye operasyon

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları umuma açık yer uygulaması kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 50 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de jandarma ekiplerinden aranan 50 kişiye operasyon, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları umuma açık yer uygulaması kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 50 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 61 ekip, 241 personel ve 1 dedektör köpekle yapılan emniyet ve asayiş uygulamasında, 397 iş yeri, 5 sabit uygulama noktasında 4 bin 920 kişiye yapılan GBT uygulaması sonucu çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 50 kişi yakalandı. Yakalanan 8 kişiye 561 lira idari para cezası uygulandı. Jandarma Trafik timleri tarafından yapılan trafik uygulamasında da 684 araç kontrol edildi ve 8 araca 2 bin 458 lira idari para cezası uygulandı. Arama kaydı bulunan 8 araç ele geçirildi. Araçlarında eksiklik olan 6 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar
Bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan vicdansız anne suçunu itiraf etti Antalya'da boş kağıda imza attırılarak dolandırılan kadın, icralık olan evini satmak zorunda kaldı 6 aylık bebek, 4 yaşındaki kardeşinin kucağından kayarak balkondan düştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 15:53:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de jandarma ekiplerinden aranan 50 kişiye operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]