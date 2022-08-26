Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve trafik kontrolü uygulaması

Balıkesir'de jandarma il genelinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalanırken, yapılan trafik uygulamasında bin 840 araç kontrol edildi. 26 muhtelif araç trafikten men edilirken, toplam 70 bin 45 TL idari para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalandı. 2 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 14 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, "Tarım İşçilerini Taşıyan Araç ve Sürücüler ile Tarım Araçları ve Traktör Sürücüleri Denetimi", "Motosiklet Denetimi" ve "Şehiriçi Yolcu Taşıyan Araçlar ve Sürücülere Yönelik Özel Trafik Denetim" yapıldı yapılan denetimlerde bin 840 adet tarım aracı, servis, otobüs ve motosiklet sürücülerine 70 bin 45 lira ceza uygulanırken, 26 traktör, otobüs ve motosiklet trafikten men edildi. - BALIKESİR