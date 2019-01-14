Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Jandarma Karakol Komutanına Fetö Gözaltısı

Balıkesir'de Jandarma Karakol Komutanına Fetö Gözaltısı

41 dakika önce

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda jandarma karakol komutanı gözaltına alındı.

Balıkesir'de Jandarma Karakol Komutanına Fetö Gözaltısı, System.String[]
Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda jandarma karakol komutanı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de bir jandarma karakolunun komutanı olan M.G'nin, Tunceli'de görevli bulunduğu 2011-2013 yıllarında örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonla ardışık arama yöntemiyle irtibat kurduğu belirlendi.

Başsavcılık, Elazığ ve Tunceli bölgesinden sorumlu örgüt mensubunun ifadesinde adı geçen M.G. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Bunun üzerine harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş M.G'yi evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin, Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:06 Kaynak: AA

Tunceli, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa
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