Balıkesir'de jandarma operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de jandarma operasyonu

9 dakika önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince orman suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 23 kişi hakkında işlem yapıldı.

Balıkesir'de jandarma operasyonu, System.String[]

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince orman suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 23 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre Jandarma ekipleri, ormanlara ilişkin kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon yaptı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 1 ay içerisinde yapılan toplam 15 operasyonda, 11,715 kg ve 399 metre küp orman emvali, 4 adet motorlu testere, 5 adet traktör, 3 adet römork ele geçirildi.


Olaylarla ilgili 23 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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