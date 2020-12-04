Balıkesir'de jandarma son 1 ayda 335 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma son 1 ayda 335 aranan şahsı yakaladı

04.12.2020 18:07
Balıkesir'de jandarma son 1 ayda 335 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde son 1 ayda yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 335 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde son 1 ayda yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 335 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde Kasım ayı boyunca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 141 bin 685 şahıs sorgularken, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 335 şahıs yakaladı. Yakalanan bin 510 şahsa idari işlem yapılırken yakalanan şahıslara 1 milyon 910 bin 494 TL idari para ceza uygulandı. Jandarma ekipleri bu uygulamalar esnasında ayrıca 69 bin 53 aracı kontrol ederken 2 bin 590 araca 1 milyon 488 bin 836 TL idari para cezası uyguladı ve 848 araç trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri bu faaliyetler esnasında; 212 gram kubar esrar, 56 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 1 milyon 270 bin adet boş makaron, 155 litre sahte ve kaçak içki, 61 adet tarihi eser, 23 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet kesici delici alet ve 474 adet fişek ele geçirdi ve yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Ayrıca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Altıeylül ilçesinde 7 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. - BALIKESİR

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Jandarma, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de jandarma son 1 ayda 335 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika


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