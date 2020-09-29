Balıkesir'de jandarma sürücülere ceza yağdırdı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma sürücülere ceza yağdırdı

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından araçlara ve motosikletlere trafik kontrolü yapıldı.

Balıkesir'de jandarma sürücülere ceza yağdırdı, System.String[]

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından araçlara ve motosikletlere trafik kontrolü yapıldı. Jandarma Trafik Timleri 3 bin 342 aracı denetlerken, 69 araç ve motosikleti trafikten men etti.

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, özellikle hafta sonları artan trafik hareketliliğinden kaynaklı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, yol kullanıcıları dinlenme süreleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonlarının kullanılmaması ve sorumluluk bölgemizde sıkça tekrarlanan diğer kural ihlallerine yönelik bilgilendirme maksadıyla; "Bölgesel Özel Denetim-15" faaliyeti icra edildi.

Jandarma Trafik Timleri; Radarla hız kontrolü denetimi sonucunda, 816 araç kontrol edilerek 56 araca 19 bin 716 TL idari para cezası uygulanırken, 13 araç trafikten men edildi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda, 562 motosiklet kontrol edildi ve 36 motosiklete 33 bin 657 TL. idari para cezası uygulanırken, 14 motosiklet trafikten men edildi.

Şehirlerarası yolcu taşıyan araçların denetimi sonucunda, 43 yolcu aracı kontrol edildi ve olup 6 araca bin 726 TL. idari para cezası uygulanırken, 4 yolcu aracı trafikten men edildi.

Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimi sonucunda, 520 denetim yapılmış olup, 40 kişiye 11 bin 789 TL. idari para cezası uygulanarak, 9 araç trafikten men edildi.

Tarım İşçisi ve personel servis taşımacılığı denetimi sonucunda, 768 servis aracı kontrol edilerek, 27 servis aracına 8 bin 313 TL. idari para cezası uygulanarak, 17 servis aracı trafikten men edildi.

Alkol denetimi sonucunda, 633 araç kontrol edilmiş olup, 56 araca 41 bin 474 TL. idari para cezası uygulanırken, 22 araç trafikten men edilerek, 6 sürücünün belgesi geçici olarak alındı. - BALIKESİR

Balıkesir'de jandarma sürücülere ceza yağdırdı
Balıkesir'de jandarma sürücülere ceza yağdırdı
Balıkesir'de jandarma sürücülere ceza yağdırdı
Balıkesir'de jandarma sürücülere ceza yağdırdı
Balıkesir'de jandarma sürücülere ceza yağdırdı

Para Cezası, Türk Lirası, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de jandarma sürücülere ceza yağdırdı - Son Dakika

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