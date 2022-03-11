Balıkesir'de jandarmadan 22 şahsa operasyon - Son Dakika
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Balıkesir'de jandarmadan 22 şahsa operasyon

11.03.2022 17:40
Balıkesir'de jandarmadan 22 şahsa operasyon

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği asayiş ve uyuşturucu operasyonda 22 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği asayiş ve uyuşturucu operasyonda 22 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, Karesi, Manyas, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 21 aranan şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve torbacılık yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ikamet adresinde arama yaptı. Yapılan aramada 110 gram kokain, 100 gram afyon sakızı, 60 gram metamfetamin, 270 gram toz esrar, 1 adet av tüfeği, 2 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 2 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR

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Son dakika haber... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu Son dakika haber... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu EDREMİT'TE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON; 9 GÖZALTI EDREMİT'TE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON; 9 GÖZALTI

Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de jandarmadan 22 şahsa operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de jandarmadan 22 şahsa operasyon - Son Dakika
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