Balıkesir'de jandarmadan 22 şahsa operasyon - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği asayiş ve uyuşturucu operasyonda 22 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, Karesi, Manyas, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 21 aranan şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve torbacılık yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ikamet adresinde arama yaptı. Yapılan aramada 110 gram kokain, 100 gram afyon sakızı, 60 gram metamfetamin, 270 gram toz esrar, 1 adet av tüfeği, 2 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 2 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR