Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve trafik uygulaması - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, trafik uygulamasında da bin 878 motosiklet kontrol edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, trafik tedbirleri açısından sorumluluk alanında bulunan mahalle yollarında motosiklet sürücülerinin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla "Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi" faaliyeti icra edildi. Yapılan denetim sonucunda; bin 878 motosiklet kontrol edilmiş, 24 motosiklete 21 bin 338 TL idari para cezası uygulanırken, 8 motosiklet trafikten men edildi. - BALIKESİR