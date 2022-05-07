Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve trafik uygulaması - Son Dakika
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Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve trafik uygulaması

07.05.2022 17:46
Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve trafik uygulaması

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, trafik uygulamasında da bin 878 motosiklet kontrol edildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, trafik uygulamasında da bin 878 motosiklet kontrol edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, trafik tedbirleri açısından sorumluluk alanında bulunan mahalle yollarında motosiklet sürücülerinin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla "Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi" faaliyeti icra edildi. Yapılan denetim sonucunda; bin 878 motosiklet kontrol edilmiş, 24 motosiklete 21 bin 338 TL idari para cezası uygulanırken, 8 motosiklet trafikten men edildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve trafik uygulaması
Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve trafik uygulaması

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Motosiklet, Balıkesir, Jandarma, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve trafik uygulaması - Son Dakika


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