Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında toplam 49 şahsı yakalarken, silah, fişek ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Karesi ve Marmara ilçelerinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 322 adet sentetik uyuşturucu hap, 236 gram metamfetamin, 34 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 22 adet fişek, 9 adet cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 31 şüpheli şahıs yakalandı. - BALIKESİR