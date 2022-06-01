Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu

01.06.2022 14:53
Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında toplam 49 şahsı yakalarken, silah, fişek ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında toplam 49 şahsı yakalarken, silah, fişek ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Karesi ve Marmara ilçelerinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 322 adet sentetik uyuşturucu hap, 236 gram metamfetamin, 34 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 22 adet fişek, 9 adet cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 31 şüpheli şahıs yakalandı. - BALIKESİR

Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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