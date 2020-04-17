Balıkesir'de jandarmadan cep telefonu ve kırmızı ışık uygulaması - Son Dakika

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç kullanırken cep telefonuyla konuşan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına amacıyla uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler, kentin çeşitli alanlarında denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, araç kullanırken cep telefonuyla konuşan, kırmızı ışık ihlali yapan ve bazı diğer trafik kurallarını ihlal eden 72 sürücüye 25 bin 445 lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerde, 7 araç da trafikten men edildi.