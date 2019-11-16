Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Son Dakika Güncel Balıkesir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Balıkesir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

6 saat önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bandırma, Manyas ve Gönen'de helikopter destekli eş zamanlı trafik denetimi yaptı.

Balıkesir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi, System.String[]

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bandırma, Manyas ve Gönen'de helikopter destekli eş zamanlı trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde, havadan gelen bilgiler doğrultusunda yerden yapılan kontrollerde 143 araç denetlenirken, 18 araca 10 bin 483 lira idari para cezası kesildi.

Çalışmaların havadan ve karadan devam edeceği öğrenildi.

Balıkesir, Bandırma, Gönen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden su ve ulaşıma yüzde 15 zam Düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 03:37:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]