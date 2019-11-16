Balıkesir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bandırma, Manyas ve Gönen'de helikopter destekli eş zamanlı trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde, havadan gelen bilgiler doğrultusunda yerden yapılan kontrollerde 143 araç denetlenirken, 18 araca 10 bin 483 lira idari para cezası kesildi.

Çalışmaların havadan ve karadan devam edeceği öğrenildi.