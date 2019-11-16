Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
Balıkesir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
6 saat önce
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bandırma, Manyas ve Gönen'de helikopter destekli eş zamanlı trafik denetimi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:10 Kaynak: AA
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bandırma, Manyas ve Gönen'de helikopter destekli eş zamanlı trafik denetimi yaptı.
Denetimlerde, havadan gelen bilgiler doğrultusunda yerden yapılan kontrollerde 143 araç denetlenirken, 18 araca 10 bin 483 lira idari para cezası kesildi.
Çalışmaların havadan ve karadan devam edeceği öğrenildi.
Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş Konya Büyükşehir Belediyesi'nden su ve ulaşıma yüzde 15 zam Düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı