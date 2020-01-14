Balıkesir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Balıkesir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri Altıeylül ve Bigadiç-Sındırgı kara yolunda karadan ve havadan helikopter ile trafik denetimi yaptı.

Balıkesir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri Altıeylül ve Bigadiç- Sındırgı kara yolunda karadan ve havadan helikopter ile trafik denetimi yaptı.

Vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak için yapılan uygulamada, havadan gelen bilgiler ve yerden yapılan çalışmalarda 553 araç denetlendi. Çalışmalar sonucu 15 araca 3 bin 867 lira idari para cezası kesildi, 7 araç trafikten menedildi ve bir kişi yakalandı.

Ekiplerin yaptığı yol kontrol uygulamasına ise 275 jandarma personeli katıldı. 30 sabit uygulama noktası ve 19 iş yerinde gerçekleştirilen uygulama neticesinde 6 bin 49 kişi sorgulandı, bazı suçlardan aranan 32 kişi yakalandı. 18 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, yakalanan kişilere 4 bin 537 lira idari para cezası verildi. 2 bin 323 araç kontrol edilerek, 23 araca 13 bin 747 lira idari para cezası uygulandı ve 17 araç trafikten menedildi. Aranan 7 araca el konuldu, sevk nakil belgesi bulunmayan 300 kilogram meşe odunu ele geçirildi.

Balıkesir, Sındırgı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:02 Kaynak: AA
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