Balıkesir'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri helikopter ile hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Altıeylül-Kepsut- Dursunbey kara yolunda denetim yaptı.
Helikopter desteği ile yapılan uygulamada, 235 araç denetlendi. Kurallara uymayan 8 aracın sürücülerine toplam 2 bin 106 lira idari para cezası kesildi, 2 araç ise trafikten menedildi.
Sürücülerin huzur ve güven içinde trafikte seyretmelerini sağlamak ve olabilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla havadan ve karadan aralıksız trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 15:45 - Kaynak: AA
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