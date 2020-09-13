Balıkesir'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri helikopter ile hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Altıeylül-Kepsut- Dursunbey kara yolunda denetim yaptı.

Helikopter desteği ile yapılan uygulamada, 235 araç denetlendi. Kurallara uymayan 8 aracın sürücülerine toplam 2 bin 106 lira idari para cezası kesildi, 2 araç ise trafikten menedildi.

Sürücülerin huzur ve güven içinde trafikte seyretmelerini sağlamak ve olabilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla havadan ve karadan aralıksız trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.