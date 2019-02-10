Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Jandarmadan Huzur Operasyonu: 115 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de Jandarmadan Huzur Operasyonu: 115 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'de il geneli yapılan asayiş uygulamasında, jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 115 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de Jandarmadan Huzur Operasyonu: 115 Kişi Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de il geneli yapılan asayiş uygulamasında, jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 115 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Balıkesir il ve ilçelerinde huzur ve güven ortamının devamına yönelik 110 ekip ve 573 personelin katılımıyla 390 umuma açık yer, 83 park ve bahçe, 121 metruk bina çevresi, 186 okul ve kurs binası ile çevresinde uygulama yaptı.

7 bin 904 kişinin sorgulandığı uygulamada, 2 Afganistan göçmeni ve 3 kayıp kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 115 kişi yakalandı. Ayrıca 569 okul servis aracı kontrol edilerek 42'si hakkında sorumlularına 11 bin 940 lira para cezası kesildi. Yakalama kaydı bulunan 58 araç ise trafikten men edildi.

Denetimler sonucunda iki kurusıkı tabanca, ruhsatsız 6 av tüfeği ve 14 fişek ele geçirildi.

Kulak küpesi ve hayvan pasaportu olmayan 16 küçükbaş hayvan taşınan aracın sürücüsü hakkında idari işlem yapıldı. Hayvanlar ise Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:12 Kaynak: İHA

Huzur, Jandarma, Balıkesir, 3. Sayfa
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