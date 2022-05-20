Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

20.05.2022 17:36
Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 48 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 48 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 48 şahsı yakalarken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Jandarma, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


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