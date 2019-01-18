Balıkesir'de Jandarmadan Huzur Uygulaması

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde huzur ve güven operasyonu yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde huzur ve güven operasyonu yapıldı. Operasyonlar sırasında çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.



Balıkesir'de jandarma ekipleri 135 ekip 527 personelin katılımı ile huzur ve güven operasyonu düzenledi. Operasyon okul, yurt, umuma açık işyerleri, okul servisleri ile umuma açık yerlerde yapıldı.



Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında: 525 umuma açık yer, 106 park, bahçe ve 84 metruk bina çevresinde, 165 okul, kurs binaları ve çevresinde yapılan uygulamada 10 bin 126 kişi sorgulandı. GBT sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 52 kişi 3 açık cezaevi firarisi, 2 kayıp kişi olmak üzere 57 kişi yakalandı. 2 kişide ekipler tarafından gözaltına alındı. Uygulama sırasında 300 okul servis aracı kontrol edilip, 27 okul servis aracına 6 bin 104 TL. idari para cezası uygulandı. Hakkında yakalama kaydı bulunan 42 araç trafikten men edildi. 3 öğrenci ailesi hakkında çocuklarını okula göndermemek suçundan işlem yapıldı. Uygulama sırasında 8 Av tüfeği ve 22 fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

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