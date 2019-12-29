Balıkesir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

Balıkesir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Balıkesir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması yapıldı.


İl genelinde 563 jandarma personelinin katıldığı, üç dedektör köpeğin de kullanıldığı uygulamada 649 umuma açık yer, 144 metruk bina ve çevresi kontrol edilerek, 13 bin 645 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Haklarında arama kararı bulunan 27 kişinin yakalandığı, 4 kişinin gözaltına alındığı çalışmalarda, 26 kişiye idari işlem yapılarak toplam 5 bin 286 TL para cezası kesildi.

Üç umuma açık eğlence mekanına da 3 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

4 bin 395 araç kontrol edilerek, 39 araç trafikten menedildi ve 98 araçla ilgili sorumlulara toplam 46 bin 747 idari para cezası kesildi. Aramalarda 5 av tüfeği, iki mermi/fişek, 12 litre kaçak içki, 2 bin 500 makaron, 37 kilogram kaçak tütün, üç dedektör ele geçirildi.

Balıkesir, Jandarma, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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