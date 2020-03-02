Balıkesir'de jandarmadan ikiz plaka denetimi - Son Dakika

Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince standart dışı veya kopya (ikiz) plaka denetimi gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 4 bin 963 aracı durduran ekipler, kontrollerinde eksiklikleri bulunan sürücülere cezai işlem yaptı.

Aracında standart dışı plaka bulunan, orijinal plakası olmayan sürücülerin araçları ise trafikten menedilerek haklarında gerekli işlemler uygulandı.



Denetimlerde 110 araçla ilgili sorumlularına toplam 67 bin 208 lira idari para cezası kesildi, 45 araç trafikten menedildiği ve bir sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.