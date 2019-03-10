Balıkesir'de Jandarmadan Kaçan Şüpheli Vurularak Yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaçak kazı yaparken kaçmaya çalışan iki şüpheliden biri jandarma tarafından vurularak yakalandı.
Balıkesir
'in Sındırgı
ilçesinde kaçak kazı yaparken kaçmaya çalışan iki şüpheliden biri jandarma tarafından vurularak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Cüneyt Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığına dair ihbar üzerine bölgeye hareket etti.
Jandarmanın geldiğini görünce kaçak kazı yapan S.Ö. ve H.K. kaçmaya başladı.
Jandarmanın ikazı üzerine kaçmaya devam eden şüphelilerden S.Ö, tabancayla vurularak yakalandı.
Yaralı S.Ö, Balıkesir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:11 Kaynak: AA
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