Balıkesir'de jandarmadan kenevir operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 50 kök kenevir ele geçirildi.



Edinilen bilgiye, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen R. isimli şüphelinin ekim yaptığı bölgede yapılan kontrollerde 50 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR