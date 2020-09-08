Balıkesir'de jandarmadan motosiklet denetimi - Son Dakika

Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ve Asayiş Timleri tarafından motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldı.

İl genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin özellikle kask kullanıp kullanmadıkları, motosikletlerin tescili ve plakasının bulunup bulunmadığı, muayenesi, sigortası ve ışık donanımı, sürücü belgesinin olup olmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde eksikliği tespit edilen 169 motosikletle ilgili sürücülere toplam 97 bin 686 lira idari para cezası uygulandı ve 55 motosiklet de trafikten menedildi.

Ayrıca, denetimlerde 4 kişinin belgesine geçici olarak el konuldu, aranan bir kişi yakalandı.