Balıkesir'de jandarmadan narkotik uygulaması

Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 321 personelle yapılan narkotik uygulamasında, aranan 22 şüpheli yakalandı.

Ekipler, 208 bölgede narkotik eğitimli köpekleri de kullanarak gerçekleştirdikleri uygulamada, 7 ev ile 55 iş yerinde arama yaptı. 4 bin 163 kişinin bilgileri sorgulandı, 190 araç kontrol edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 22 zanlının yakalandığı uygulamada, 281 gram esrar, iki tabanca, iki av tüfeği ve 11 fişek ele geçirildi.