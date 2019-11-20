Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de jandarmadan narkotik uygulaması
Son Dakika Güncel Balıkesir'de jandarmadan narkotik uygulaması - Son Dakika

Balıkesir'de jandarmadan narkotik uygulaması

6 saat önce

Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 321 personelle yapılan narkotik uygulamasında, aranan 22 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de jandarmadan narkotik uygulaması, System.String[]

Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 321 personelle yapılan narkotik uygulamasında, aranan 22 şüpheli yakalandı.

Ekipler, 208 bölgede narkotik eğitimli köpekleri de kullanarak gerçekleştirdikleri uygulamada, 7 ev ile 55 iş yerinde arama yaptı. 4 bin 163 kişinin bilgileri sorgulandı, 190 araç kontrol edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 22 zanlının yakalandığı uygulamada, 281 gram esrar, iki tabanca, iki av tüfeği ve 11 fişek ele geçirildi.

Balıkesir, Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT'den "zarar ediyor" haberlerine yalanlama: Rapordaki veriler çarpıtıldı
Şişli'deki tecavüz girişimi iddiasında şüpheliye tutuklama istendi Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yumrukla saldıran kadın gözaltına alındı Son Dakika: Şehit cenazesini kaçıran PKK'lı Duzyer Kurdi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 18:29:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de jandarmadan narkotik uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]