Balıkesir'de jandarmadan narkotik uygulaması
6 saat önce
Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 321 personelle yapılan narkotik uygulamasında, aranan 22 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 321 personelle yapılan narkotik uygulamasında, aranan 22 şüpheli yakalandı.
Ekipler, 208 bölgede narkotik eğitimli köpekleri de kullanarak gerçekleştirdikleri uygulamada, 7 ev ile 55 iş yerinde arama yaptı. 4 bin 163 kişinin bilgileri sorgulandı, 190 araç kontrol edildi.
Çeşitli suçlardan aranan 22 zanlının yakalandığı uygulamada, 281 gram esrar, iki tabanca, iki av tüfeği ve 11 fişek ele geçirildi.
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