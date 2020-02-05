Balıkesir'de jandarmadan okul çevreleri ve servis araçlarında denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de jandarmadan okul çevreleri ve servis araçlarında denetim - Son Dakika

Balıkesir'de jandarmadan okul çevreleri ve servis araçlarında denetim

9 dakika önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri okul çevrelerinde huzur ve güven uygulaması yaptı.

Balıkesir'de jandarmadan okul çevreleri ve servis araçlarında denetim, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri okul çevrelerinde huzur ve güven uygulaması yaptı.


Alınan bilgiye göre, 746 umuma açık yer, 174 metruk bina ve 158 okul, üniversite, öğrenci yurdu çevresinde gerçekleştirilen uygulamada 7 bin 261 kişi sorgulandı ve bazı suçlardan aranan 29 şüpheli yakalanarak bu kişilerden ikisine adli ve idari işlem yapılıp bin 55 lira idari para cezası verildi.

Bir zanlının gözaltına alındığı uygulamada, 338 okul servis aracı olmak üzere 2 bin 283 araç kontrol edildi. 22'si okul servis aracı olmak üzere 120 araçla ilgili sorumlularına 60 bin 419 lira idari para cezası kesildi.

İkisi okul servis aracı olmak üzere 35 araç trafikten menedildi, arama kaydı bulunan iki araca el konuldu.

Ayrıca, bir tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve iki mermi/fişek ele geçirildi.

Balıkesir, Jandarma, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı
Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayan genç kız, balkondan atlayıp intihar etti ABD'de Türk emniyet müdürü, Kuran'a el basarak yemin etti İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler lodos nedeniyle iptal edildi

Son Dakika Haberleri
09:42 Bensu Soral'a hediye edilen heykel, Banu Alkan'a benzetilince gündem oldu
09:37 Soner Sarıkabadayı'ya rap'çi imajı
09:37 Best of Mazhar Alanson
09:37 Survivor Sema'dan sürpriz
09:37 Demet Akalın, Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtcu'dan 14 şubat şarkısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 10:23:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de jandarmadan okul çevreleri ve servis araçlarında denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]