Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Jandarmadan Operasyon

Balıkesir'de Jandarmadan Operasyon

57 dakika önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 74 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir'de Jandarmadan Operasyon, System.String[]
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 74 kişiyi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Balıkesir ve ilçelerinde çeşitli suçlara aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Jandarma operasyonlarda 3 açık cezaevi firarisi, 2 kayıp aranan ve değişik suçlardan aranan 74 kişiyi yakaladı.

Aranan şahıslarla ilgi adli işlemler yapıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:42 Kaynak: İHA

Jandarma, Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi

İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var KKTC'de Ünlü İş Adamlarının Birbirine Girdiği Kanlı Kavganın Detayları Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:39:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Jandarmadan Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]