Balıkesir'de Jandarmadan Operasyon
57 dakika önce
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 74 kişiyi ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 74 kişiyi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Balıkesir ve ilçelerinde çeşitli suçlara aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Jandarma operasyonlarda 3 açık cezaevi firarisi, 2 kayıp aranan ve değişik suçlardan aranan 74 kişiyi yakaladı.
Aranan şahıslarla ilgi adli işlemler yapıldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:42 Kaynak: İHA
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