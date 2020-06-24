Balıkesir'de jandarmadan radarla hız denetimi - Son Dakika

Balıkesir'de jandarmadan radarla hız denetimi

Balıkesir'de jandarma trafik ekipleri il genelinde 'Bölgesel özel denetim' uygulaması yaptı.

Balıkesir'de jandarma trafik ekipleri il genelinde 'Bölgesel özel denetim' uygulaması yaptı. Uygulama esnasında araç ve sürücülerine idari para cezası uygulanırken, bir çok araç trafikten men edildi.

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Balıkesir il Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, özellikleri hafta sonları artan trafik hareketliliğinden kaynaklı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, yol kullanıcıları dinlenme süreleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonlarının kullanılmaması ve sorumluluk bölgemizde sıkça tekrarlanan diğer kural ihlallerine yönelik bilgilendirme maksadıyla; "Bölgesel Özel Denetim" faaliyeti icra edildi.


Jandarma Trafik Timlerinin radarla hız kontrolü denetimi sonucunda, 943 araç kontrol edilerek, 72) araca 27 bin 124 TL idari para cezası uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi.


Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda, 51 araca 21 bin 992 TL. idari para cezası uygulanarak, 13 araç trafikten men edilerek, 1 sürücü belgesi geçici olarak alındı.


Traktör ve Tarım işçisi Taşıyan araçların denetimi sonucunda, 631 araç kontrol edilmiş olup, traktör sürücülerine ceza uygulanmazken "Traktörlerin Karıştığı Kazalar" konusunda bilgilendirme yapıldı. Şehirlerarası yolcu taşıyan araçların denetimi sonucunda, 63 araç kontrol edilerek, 3 araca 8 bin 746 TL. idari para cezası uygulanarak, 1 araç trafikten men edildi.


Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimi sonucunda, 254 denetim yapılmış olup, 31 kişiye 6 bin 172 TL. idari para cezası uygulandı.


Tarım İşçisi ve personel taşımacılığı denetimi sonucunda, 386 araç kontrol edilmiş olup, 17 araca 14 bin 609 TL. idari para cezası uygulanarak, 8 araç trafikten men edildi.


Jandarma Trafik Timlerinin alkol denetimi sonucunda, 535 araç kontrol edilip, 15 araca 10 bin 106 TL. idari para cezası uygulanırken, 7 araç trafikten men edilerek, 3 sürücü belgesi geçici olarak alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de jandarmadan radarla hız denetimi - Son Dakika
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