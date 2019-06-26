Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de jandarmadan silah operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Balıkesir'de jandarmadan silah operasyonu

1 saat önce

Balıkesir il genelinde jandarma ekipleri araç ve kişilere ruhsatsız silah operasyonu düzenledi.

Balıkesir'de jandarmadan silah operasyonu, System.String[]
Balıkesir il genelinde jandarma ekipleri araç ve kişilere ruhsatsız silah operasyonu düzenledi. Operasyonda 6 adet tabanca, av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il ve ilçeleri kapsayan operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden yapılan aramalar sonucunda; Havran ilçesi Kalabak Mahallesi yol ayrımında 10 plakalı araçta yapılan aramada; araç sürücüsü B.İ. isimli şahsın üzerinde ve araçta; 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız MKE yapımı tabanca ve 81 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, sürücülüğünü A.Ö. isimli şahsın yaptığı 10 plakalı araçta; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, sürücülüğünü A.A. isimli şahsın yaptığı 32 plakalı araçta; 1 adet kurusıkı tabanca, Susurluk ilçesi Kocapınar Mahallesi Çaylak mesire alanında A.K. isimli şahsın üzerinde; 1 adet kurusıkı tabanca, Kepsut ilçesi Sarıfakıllar Mahallesi'nde İ.Y. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve M.S. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adli makamların talimatıyla işlem yapılan B.İ., A.Ö., İ.Y. ve M.S. isimli şahıslara ayrı ayrı 707'şer TL idari para cezası, A.A. ve A.K.'ye ayrı ayrı bin 294'er TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
Jandarma, Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklarının isteği üzerine bebek yapımına başladı, şimdi taleplere yetişemiyor Apartman önünde oyun oynayan çocuğa ve ailesine dayak! Güvenlik görevlisi yaşlı bekçiyi döverek öldürdü Ünlü tatil merkezinde hayali otel ismiyle vurgun!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:59:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de jandarmadan silah operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]