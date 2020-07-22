Balıkesir'de jandarmadan trafik uygulaması - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma trafik ekiplerince "Bölgesel Özel Denetim" faaliyeti gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, trafik kazalarının azaltılması, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve araç sürerken cep telefonu kullanımı gibi kural ihlallerine yönelik uygulama yapıldı.

Radarla hız denetimlerinde 1396 araçtan 57'si ile ilgili sorumlulara toplam 25 bin 230 lira cezası kesildi. 6 araç trafikten menedildi, bir kişinin sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde ise 53 araçla ilgili sorumlulara toplam 37 bin 26 lira idari para cezası uygulanarak, 22 araç trafikten menedildi.

Uygulama kapsamında şehirler arası yolcu taşıyan araçlar da kontrol edildi. 197 araçtan 4'ü ile ilgili toplam 2 bin 430 lira ceza kesildiği bildirildi.

Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimlerinde ise 231 araç denetlendi. 19 kişiye 7 bin 282 lira idari para cezası kesildi. 2 araç trafikten menedildi.

Tarım işçisi ve personel taşımacılığına yönelik 154 araç denetlenirken, 7 araçla ilgili toplam 2 bin 322 lira ceza verildi.

Alkol denetimlerinde ise 357 araç kontrol edilerek 19 araçla ilgili toplam 17 bin 865 lira idari para cezası uygulandı, 9 araç trafikten menedildi ve 4 kişinin sürücü belgesi geçici olarak alındı.