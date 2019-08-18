Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen ilçesinde düzenledikleri operasyonla 4 kişiyi yakalayarak bir miktar uyuşturucu maddeye el koydu.

Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen ilçesinde düzenledikleri operasyonla 4 kişiyi yakalayarak bir miktar uyuşturucu maddeye el koydu.

Gönen ilçesi Tırnova Mahallesi Dereboyu mevkiinde 4 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı ve satış yaptığı tespit edilerek takibe alındı. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte icra edilen operasyon esnasında 4 şüpheliden 3'ü olay yerinden kaçarken F.M.Ö. isimli şüpheli 26 ile başlayan plakalı araç ile olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden olay yerinde; 300 gram bonzai, 50 gram metamfetamin, 80 adet ecstasy ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan kova ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olay yerinden kaçan S.E., E.Y. ve E.Ç. isimli şüpheliler yapılan çalışmalar neticesinde yakalanırken, olayda yakalanan S.E., E.Y., E.Ç. ve F.M.Ö. isimli şahıslar hakkında cumhuriyet savcısının talimatı ile tahkikata başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR
Balıkesir, Gönen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı
Tarabya Sahili'nde denize minibüs düştü, 6 kişi yaralandı İstanbul'da sağanak yağış sonrası feci kaza: Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı Psikolojik rahatsızlığı olan anne, 6 yaşındaki oğlunu göle attı: Cennete gitsin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 16:20:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]