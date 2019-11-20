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Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu uygulaması

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde uyuşturucu uygulaması yaptı.

Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu uygulaması, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde uyuşturucu uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uyuşturucu, silah ve 22 aranan şahsı yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımı suçlarının işlenmesine engel olunması maksadıyla, uyuşturucu kullanımının yoğun olabileceği ve suç odağı haline geldiği değerlendirilen metruk binalar ile yapımı devam eden veya tamamlanmayan inşaatlar ve köprü altlarının bulunduğu bölgelerde 80 ekip, 321 personel ve 3 dedektör köpek katılımı ile icra ettiği uygulamada, 208 metruk bina, köprü altı ve inşaatta yapılan uygulama neticesinde; 4 bin 163 şahıs sorgulandı. Ekipler 7 ikamet, 190 aracı arayarak, 55 işyeri kontrol etti. Uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 22 şahıs yakalanırken, 281 gram esrar, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
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