Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve aranan şahıs operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 20 şahsı gözaltına alırken, Karesi ilçesinde de yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliyi uyuşturucu madde ve ateş silah bulundurmak suçlarından gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramada 250 gram metamfetamin, 150 gram bonzai ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde 09-10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheliyi gözaltına alınırken, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR