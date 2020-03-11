Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda evinde ruhsatsız silah ele geçirilen bir kişi göz arlına alındı.

Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda evinde ruhsatsız silah ele geçirilen bir kişi göz arlına alındı.

Alınan bilgiye göre Y.Y.'nin silah ve uyuşturucu madde satışı yaptığı duyumunun alınması üzerine, Edremit Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timi ekiplerince Tuzcumurat Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi.

Şüpheli Y.Y.'nin evinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, 60 adet tabanca fişeği ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.Y. hakkında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:54 Kaynak: AA
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