Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 1 haftada yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 19 uyuşturucu şüphelisini gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Jandarma ekiplerinin Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında da 6 şüpheli şahsı gözaltına alırken adli makamlara sevk edilenlerden 5'i tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 19 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 10 gram kubar esrar, 185 kök kenevir, 8 bin 248 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve 27 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül ve Karesi İlçelerinde yapılan operasyonlar da 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 5'i tutuklandı.

Yapılan aramalarda şüpheliler ile birlikte satışa hazır toplam 12 bin 340 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. - BALIKESİR