Balıkesir'de jandarmanın "dur" ihtarına uymayan iki kişi ateş açtı: 2 asker yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu 2 asker yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu 2 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri 10 BJ 611 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu. Aracın içindeki A.T ve M.D. ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş açtı. Saldırıda, 2 jandarma personeli yaralandı. Yaralanan askerler sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan jandarma personelinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin de "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş etti. Karşılık veren polis ekipleri, Garaj kavşağı mevkisinde şüphelileri tabancayla yaralayarak yakaladı. Öte yandan olayla ilgili oldukları belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"

Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi

Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: 23 Nisan kutlamalarını, 1 Ekim'deki yasama yılı açılışıyla birleştireceğiz

Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sadece bu hafta sonu 5000 ton asfalt serimi yapıldı

Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız

Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti

Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi

Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi

Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü

Sağlıkçı çift koruyucu tulumla evlendi, canlı yayında düğün yaptı