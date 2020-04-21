Balıkesir'de jandarmaya ateş açarak iki askeri yaralayan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki uzman çavuşa ateş ederek yaralayan iki şüpheli tutuklandı.

İki uzman çavuşu yaraladıktan sonra polis ekiplerince yakalanan A.T. ve M.D. ile beraberindeki iki kişinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. ve M.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Kadıköy Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi etrafında uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, A.T. ve M.D'nin silahlı saldırısına uğramış, saldırıda iki uzman çavuş yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalanmıştı. Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenilmişti.