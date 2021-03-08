Balıkesir'de jeotermal saha ihaleleri - Son Dakika

Balıkesir'de jeotermal saha ihaleleri

08.03.2021 08:23
Balıkesir'de jeotermal saha ihaleleri, System.String[]

Balıkesir'de bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı 9 saha ihaleye çıkarıldı.

Balıkesir'de bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı 9 saha ihaleye çıkarıldı.

Balıkesir Valiliğinin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Balıkesir'in Susurluk, Altıeylül, Karesi, Edremit, Ayvalık ve Manyas ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 3 bin 750 lira olan 9 sahanın ihaleleri yapılacak.

İhaleler, 23 Mart Salı günü 10.30-15.30 saatlerinde Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.

Altıeylül, Balıkesir, Edremit, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de jeotermal saha ihaleleri - Son Dakika Ekonomi


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