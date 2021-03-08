Balıkesir'de jeotermal saha ihaleleri

Balıkesir'de bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı 9 saha ihaleye çıkarıldı.

Balıkesir Valiliğinin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Balıkesir'in Susurluk, Altıeylül, Karesi, Edremit, Ayvalık ve Manyas ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 3 bin 750 lira olan 9 sahanın ihaleleri yapılacak.

İhaleler, 23 Mart Salı günü 10.30-15.30 saatlerinde Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.