Balıkesir'de, ehliyet alamayan kişilerin yerine sınava girerek kazanmalarını sağladıkları ve buna aracılık ettikleri iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 ay süren teknik takip sonucu, kentteki bir sürücü kursunda çeşitli nedenlerle ehliyet alamayan kişilerin yerine sınavlara "joker" olarak adlandırılan şüphelilerin sokularak usulsüz ehliyet alındığı tespit edildi.

"Joker"lerin, çıkarılan sahte kimliklerle hem yazılı hem de direksiyon sınavlarına girdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kurs çalışanları, usulsüz ehliyet alanlar ve onların yerine sınava girenlere yönelik operasyon başlatıldı.

Gözaltına alınan 22 zanlının adreslerinde yapılan aramalarda iki tüfek ile sahte sınav giriş belgeleri ele geçirildi.