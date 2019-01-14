Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Balıkesir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

1 saat önce

Balıkesir polisi Kocaeli'nden Susurluk'a kaçak akaryakıt getiren aracı yakaladı.

Balıkesir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu, System.String[]
Balıkesir polisi Kocaeli'nden Susurluk'a kaçak akaryakıt getiren aracı yakaladı.

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada bir kişinin Bursa'dan Susurluk ilçesinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonuna kaçak akaryakıt getirileceği öğrenildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince akaryakıt istasyonuna yapılan operasyonda fatura ve irsaliyesi olmayan 7 bin 650 litre akaryakıta Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile el konuldu. Yakalanan şahıs Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:25 Kaynak: İHA

Kocaeli, Susurluk, Balıkesir, 3. Sayfa
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