Balıkesir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu
1 saat önce
Balıkesir polisi Kocaeli'nden Susurluk'a kaçak akaryakıt getiren aracı yakaladı.
Balıkesir
polisi Kocaeli
'nden Susurluk
'a kaçak akaryakıt getiren aracı yakaladı.
Kocaeli KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada bir kişinin Bursa
'dan Susurluk ilçesinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonuna kaçak akaryakıt getirileceği öğrenildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince akaryakıt istasyonuna yapılan operasyonda fatura ve irsaliyesi olmayan 7 bin 650 litre akaryakıta Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile el konuldu. Yakalanan şahıs Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:25 Kaynak: İHA
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