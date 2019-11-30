Balıkesir'de kaçak akaryakıt operasyonu
6 saat önce
Balıkesir'de 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Alınan bilgiye göre Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 2 araçta, 10 numara kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:42 Kaynak: AA
Balıkesir'de 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Alınan bilgiye göre Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 2 araçta, 10 numara kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.
Elde edilen bilgiler üzerine araçlara operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 10 numara motor yağı ile karıştırılmış piyasaya sürülmeye hazır 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Olayda yakalanan 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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